Сотрудники посольства США поздравили украинцев с Днем Независимости, записав видеоролик с народными песнями.
Об этом сообщает пресс-служба посольства на своей странице в Facebook.
В частности, на видео звучат известные народные песни: "Несе Галя воду", "Ой, у гаю, при Дунаю", "А мій милий вареничків хоче", "Гей, наливайте повнії чари".
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К ним присоединилась и глава посольства Мари Йованович в вышиванке.
В свою очередь, она пожелала Украине быть всегда свободным и демократическим европейским государством.
Напомним, Си Цзиньпин заявил, что под руководством Порошенко повышается уровень жизни украинцев.