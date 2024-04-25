Остаются профессионалы: в ВСУ снайперам приходится становиться операторами БПЛА, — военная (видео)

Снайперы стреляют калибром 3-38 и охотятся на врагов в "серой зоне", рассказала Белозерская. Себя она не называет снайпером, потому что занимается только тем, что прикрывает побратимов.

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Снайперы, которые не стали лучшими профессионалами, со временем проходят переквалификацию. Одно из направлений, куда им приходится переходить, — это управление дронами. В профессии остаются только те, кто умеет максимально далеко стрелять. О деталях службы в Силах обороны экс-журналистка и снайпер Елена Белозерская рассказала в интервью порталу "Украинская правда".

Белозерская упомянула о переквалификации, говоря об ослаблении мотивации, которое со временем ощущается на фронте. Среди прочего, нужно сохранять эффективность на поле боя. Для этого необходимо улучшать физическую форму, приобретать новые специальности. Учитывая это, часть снайперов меняют направление и становятся операторами дронов. Вместо этого в профессии остаются те, кто способен стрелять на расстояние 1–1,5 км. В то же время бойцы, которые стреляют на 600, переквалифицируются.

"Среди снайперов остаются преимущественно реально очень крутые профессионалы, которые умеют работать больше километра–полтора километра, иногда даже больше. А остальные не такие крутые спецы сейчас переквалифицируются на операторов FPV-дронов", — услышали журналисты.

В то же время Белозерская объяснила, что ее, на самом деле, нельзя назвать снайпером. По ее словам, снайперы — бойцы, которые стреляют крупным калибром на большие расстояния. Для этого они имеют винтовку калибра 3-38, имеют напарника или работают в одиночку, проникают в "серую зону" и охотятся там за целями. Взамен она стреляет на 600 м: таких специалистов называют "марксмен".

"Марксмен — это меньший калибр, меньшие расстояния и, соответственно, меньшая квалификация стрелка. Марксмен — это человек просто с винтовкой с меньшим калибром, у меня 308 калибр. Я просто всегда была с подразделением: сижу, дежурю, прикрываю, если кто-то выдвинется, то стреляю. Ни на какое самостоятельные охоты я не ходила: мне на это не хватало ни мощности, вооружения, ни квалификации — дальше 600 м я никогда не умела стрелять", — пояснила военная.

Во время общения с журналистами военная рассказала о том, как пришлось убеждать окружающих, что женщина может быть хорошим стрелком, о возможности мобилизации женщин и о том, как вернулась на войну после болезни. Кроме того, слушатели услышат интересные истории, которые произошли во время войны: например, как Белозерская забыла вытащить патрон из кармана и его отыскала охрана президента Литвы.

Снайпер ВСУ — детали

Отметим, ранее Фокус рассказывал о других снайперах, которые находятся в рядах Сил обороны. Например, в марте 2024 года командир группы спецназа ВСУ, снайпер Константин Прошинский с позывным "Дед" заявил, когда, по его мнению, приостановится российско-украинская война. По его словам, это может произойти в конце 2024 года.

Тем временем Оксана Белозерская в другом интервью объяснила, как закончится жизнь президента РФ Владимира Путина. Войсковая уверена, что с Путиным разберутся его сообщники.

Напоминаем, 20 апреля бойцы ВСУ рассказали о бое под селом Бердычи возле Авдеевки. Бойцам противостоял российский снайпер, которого отыскали и обезвредили.