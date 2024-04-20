Минус российский снайпер: бойцы ВСУ атаковали спецназ противника у села Бердычи

После выявления вражеского стрелка, он стал приоритетной целью. В итоге по позиции оккупантов был нанесен удар двумя беспилотниками.

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Украинские воины в районе населенного пункта Бердычи Донецкой области атаковали группу российского спецназа. Под удар попал и вражеский снайпер с винтовкой 338-го калибра, который стал приоритетной целью для украинских бойцов. Об этом сообщила пресс-служба Сухопутных войск ВСУ.

В посте говорится, что после обнаружения российского снайпера он незамедлительно стал целью номер один. Противник был атакован украинским беспилотником, после чего обратился в бегство, бросив своего сослуживца.

На видео было зафиксировано два удара украинских БПЛА. Судя по кадрам они были результативными, так как противник в окопах не подавал признаков жизни.

"Снайпер стал приоритетной целью нашего подразделения и первый был атакован нашим дроном. Сразу после попадания большая часть группы начала убегать, бросив своего товарища", — говорится в сообщении.

В результате удара вражеский стрелок потерял ногу и остался на поле боя истекать кровью, получив тяжелые ранения, добавили в ВСУ.

Ситуация севернее Авдеевки

По информации Генштаба ВСУ, украинские защитник за минувшие сутки отразили 26 атак в районах населенных пунктов Новокалиново, Очеретино, Бердычи, Уманское, Первомайское, Невельское Донецкой области.

Карта боевых действий на Авдеевском направлении. Источник: deepstatemap

В свою очередь, американские аналитики Института изучения войны отметили, что северо-западнее Авдеевки продолжают идти позиционные бои, однако у населенного пункта Бердычи бойцам Сил обороны удалось отбить у противника некоторые позиции.

Напомним, российские источники 16 апреля сообщили о продвижении ВС РФ в ряде населенных пунктов на Авдеевском направлении, в частности в Новокалиново, Семеновке, возле Новобахмутовки, в Нетайлово и Бердычах. Однако аналитики ISW сообщили, что подтверждения этой информации нет.