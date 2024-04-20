Мінус російський снайпер: бійці ЗСУ атакували спецназ противника біля села Бердичі

Після виявлення ворожого стрільця, він став пріоритетною ціллю. У підсумку по позиції окупантів було завдано удару двома безпілотниками.

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Українські воїни в районі населеного пункту Бердичі Донецької області атакували групу російського спецназу. Під удар потрапив і ворожий снайпер із гвинтівкою 338-го калібру, який став пріоритетною ціллю для українських бійців. Про це повідомила пресслужба Сухопутних військ ЗСУ.

У пості йдеться, що після виявлення російського снайпера він негайно став ціллю номер один. Противника атакував український безпілотник, після чого він втік, кинувши свого товариша по службі.

На відео було зафіксовано два удари українських БПЛА. З огляду на кадри, вони були результативними, оскільки противник в окопах не подавав ознак життя.

"Снайпер став пріоритетною ціллю нашого підрозділу і перший був атакований нашим дроном. Одразу після влучання більша частина групи почала тікати, кинувши свого товариша", — ідеться в повідомленні.

Унаслідок удару ворожий стрілець втратив ногу і залишився на полі бою стікати кров'ю, діставши важкі поранення, додали в ЗСУ.

Ситуація на північ від Авдіївки

За інформацією Генштабу ЗСУ, українські захисники за минулу добу відбили 26 атак у районах населених пунктів Новокалинове, Очеретине, Бердичі, Уманське, Первомайське, Невельське Донецької області.

Карта бойових дій на Авдіївському напрямку. Джерело: deepstatemap

Своєю чергою американські аналітики Інституту вивчення війни зазначили, що на північний захід від Авдіївки продовжують іти позиційні бої, проте біля населеного пункту Бердичі бійцям Сил оборони вдалося відбити у противника деякі позиції.

Нагадаємо, російські джерела 16 квітня повідомили про просування ЗС РФ у низці населених пунктів на Авдіївському напрямку, зокрема в Новокалиновому, Семенівці, біля Новобахмутівки, у Нетайловому та Бердичах. Однак аналітики ISW повідомили, що підтвердження цієї інформації немає.