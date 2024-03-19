Только дронами победы не достичь, но каждый должен научиться управлять БПЛА, — Яковенко (видео)

Украина была самой модернизированной страной по использованию беспилотников в аграрном секторе. Украинские фермеры применяли дроны больше, чем вся Европа в целом, отмечает соучредитель DroneUA Валерий Яковенко.

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Дроны, даже если представить себе их огромное количество, не могут стать единственным инструментом для победы Украины. Беспилотники действительно позволяют эффективно уничтожать технику и живую силу оккупантов, но они должны работать в синергии с другими подразделениями, вместе с другими силами. Об этом в интервью Фокусу рассказал предприниматель-инженер, соучредитель DroneUA Валерий Яковенко.

По его словам, несмотря на то, что Украина является лидером в производстве дронов в мире, сейчас все равно производственных мощностей не хватает. А было бы хорошо видеть такие массированные атаки дронами и днем, и ночью. И чтобы если даже один украинский БПЛА сбили, то вместо него завтра в небо поднялось десять новых.

"Надо также принимать во внимание, что в сегодняшних условиях современной войны беспилотниками каждый боец должен овладеть базовыми навыками пилотирования дроном, — отмечает Яковенко, — Конечно, есть специфические, большие и сложные беспилотные системы, но основами управления дроном должен владеть каждый солдат".

Соучредитель DroneUA отмечает, что до войны Украина была самой модернизированной страной по использованию беспилотников в аграрном секторе. Украинские фермеры применяли дроны больше, чем вся Европа в целом. Это свидетельствует об открытости украинцев к новым технологиям и быстрой адаптации к ним.

"Сейчас практически ни один полевой специалист или агроном не выходит в поле без дрона, — говорит инженер, — То же самое и происходит в сфере безопасности и мы видим, как огромное количество наших соотечественников, мобилизованных в ВСУ, используют прежде всего FPV-дроны".

Эксперт уверен, что пилотирование дронов не должно быть какой-то отдельной профессией, а должно стать в социуме чем-то вроде умения водить легковую машину. Конечно, профессионалы будут нужны, но для специфических, дальнобойных систем самолетного типа.

Базовые навыки управления БПЛА совсем не такие сложные, уверяет Яковенко. Научиться управлять дроном можно за несколько часов, а уже через несколько дней получить определенные базовые умения.

Напомним, министр цифровой трансформации Михаил Федоров в эфире национального телемарафона подтвердил, что Украина имеет потенциал произвести 1 млн дронов до конца 2024 года, особенно FPV, а также может значительно превысить это количество.