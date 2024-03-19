Лише дронами перемоги не досягти, але кожен має навчитися керувати БПЛА, — Яковенко (відео)

Україна була наймодернізованішою країною з використання безпілотників у аграрному секторі. Українські фермери застосовували дрони більше, ніж вся Європа загалом, зазначає співзасновник DroneUA Валерій Яковенко.

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Дрони, навіть якщо уявити собі їхню шалену кількість, не можуть стати єдиним інструментом для перемоги України. Безпілотники дійсно дозволяють ефективно нищити техніку та живу силу окупантів, але вони мають працювати в синергії з іншими підрозділами, разом з іншими силами. Про це в інтерв'ю Фокусу розповів підприємець-інженер, співзасновник DroneUA Валерій Яковенко.

За його словами, попри те, що Україна є лідером у виробництві дронів у світі, зараз все одно виробничих потужностей не вистачає. А було б гарно бачити такі масовані атаки дронами й вдень, і вночі. І щоб якщо навіть один український БПЛА збили, то замість нього завтра у небо піднялось десять нових.

"Треба також брати до уваги, що в сьогоднішніх умовах сучасної війни безпілотниками кожен боєць має опанувати базові навички пілотування дроном, — зазначає Яковенко. — Звичайно, є специфічні, великі та складні безпілотні системи, але основами керування дроном має володіти кожен солдат".

Співзасновник DroneUA відзначає, що до війни Україна була наймодернізованішою країною з використання безпілотників у аграрному секторі. Українські фермери застосовували дрони більше, ніж вся Європа загалом. Це свідчить про відкритись українців до нових технологій і швидкій адаптації до них.

"Зараз практично жоден польовий спеціаліст чи агроном не виходить в поле без дрона, — каже інженер. — Те саме і відбувається у безпековій сфері й ми бачимо, як величезна кількість наших співвітчизників, мобілізованих до ЗСУ, використовують перш за все FPV-дрони".

Експерт впевнений, що пілотування дронів не має бути якоюсь окремою професією, а повинно стати в соціумі чимось на кшталт умінню водити легкову машину. Звичайно, професіонали будуть потрібні, але для специфічних, далекобійних систем літакового типу.

Базові навички керування БПЛА зовсім не такі складні, запевняє Яковенко. Навчитися керувати дроном можна за кілька годин, а вже за кілька днів отримати певні базові вміння.

Нагадаємо, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в ефірі національного телемарафону підтвердив, що Україна має потенціал виробити 1 млн дронів до кінця 2024 року, особливо FPV, а також може значно перевищити цю кількість.