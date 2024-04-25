Залишаються лише професіонали: у ЗСУ снайперам доводиться ставати операторами БПЛА, — військова (відео)

Снайпери стріляють калібром 3-38 і полюють на ворогів у "сірій зоні", розповіла Білозерська. Себе вона не називає снайпером, бо займається лише тим, що прикриває побратимів.

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Снайпери, які не стали найкращими професіоналами, з часом проходять перекваліфікацію. Один з напрямків, куди їм доводиться переходити, — це керування дронами. У професії лишаються лише ті, хто уміє максимально далеко стріляти. Про деталі служби в Силах оборони ексжурналістка та снайперка Олена Білозерська розповіла в інтерв'ю порталу "Українська правда".

Білозерська згадала про перекваліфікацію, говорячи про ослаблення мотивації, яке з часом відчувається на фронті. Зокрема, потрібно зберігати ефективність на полі бою. Для цього необхідно покращувати фізичну форму, здобувати нові спеціальності. З огляду на це частина снайперів змінюють напрямок роботи і стають операторами дронів. Натомість у професії лишаються ті, хто здатен стріляти на відстань 1–1,5 км. Водночас бійці, які стріляються на 600, перекваліфіковуються.

"Серед снайперів лишаються переважно реально дуже круті професіонали, які вміють працювати більше кілометра–півтора клометра, іноді навіть більше. А решта не такі круті специ зараз перекваліфіковуються на операторів FPV-дронів", — почули журналісти.

Водночас Білозерська пояснила, що її, насправді, не можна назвати снайперкою. З її слів, снайпери — бійці, які стріляють великим калібром на великі відстані. Для цього вони мають гвинтівку калібру 3-38, мають напарника або працюють в одиночку, проникають в "сіру зону" і полюють там за цілями. Натомість вона стріляє на 600 м: таких фахівців називають "марксмен".

"Марксмен — це менший калібр, менші відстані і, відповідно, менша кваліфікація стрільця. Марксмен — це людина просто з гвинтівкою з меншим калібром, в мене 308 калібр. Я просто завжди була з підрозділом: сиджу, чергую, прикриваю, якщо хтось висунеться, то стріляю. Ні на які самостійні полювання я не ходила: мені на це не вистачало ні потужності, озброєння, ні кваліфікації — далі 600 м я ніколи не вміла стріляти", — пояснила військова.

Під час спілкування з журналістами військова розповіла про те, як довелось переконувати оточуючих, що жінка може бути хорошим стрільцем, про можливість мобілізації жінок та про те, як повернулась на війну після хвороби. Крім того, слухачі почують цікаві історії, які стались під час війни: наприклад, як Білозерська забула витягнути патрон з кишені і його відшукала охорона президента Литви.

Снайпер ЗСУ — деталі

Зазначимо, раніше Фокус розповідав про інших снайперів, які перебувають у лавах Сил оборони. Наприклад, у березні 2024 року командир групи спецназу ЗСУ, снайпер Костянтин Прошинський з позивним "Дід" заявив, коли, на його думку, призупиниться російсько-українська війна. З його слів, це може статись наприкінці 2024 року.

Тим часом Оксана Білозерська в іншому інтерв'ю пояснила, як закінчиться життя президента РФ Володимира Путіна. Військова впевнена, що з Путіним розберуться його спільники.

Нагадуємо, 20 квітня бійці ЗСУ розповіли про бій під селом Бердичі біля Авдіївки. Бійцям протистояв російський снайпер, якого відшукали та знешкодили.