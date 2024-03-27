Як з АТО: снайпер ЗСУ з позивним "Дід" прогнозує "заморожування" війни проти РФ (відео)

Військовий вважає, що до кінця цього року будуть вирішені основні події на полі бою. Для цього Росія планує "зігнати людей на фронт". Кремль може мобілізувати до 300 тисяч людей.

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Командир групи спецназу ЗСУ, снайпер Костянтин Прошинський з позивним "Дід" передбачає "заморожування" війни наприкінці 2024 року або в першій половині 2025 року. Цією думкою військовий поділився у розмові з політологом Юрієм Романенком, яке було опубліковане у понеділок, 25 березня.

Військовий вважає, що "заморожувати" бойові дії будуть по лінії фронту. За його словами, сценарій схожий на події антитерористичної операції на Донбасі.

"Я справді вірю, що основні всі події вирішуватимуться до кінця цього року на полі бою. Я думаю, що максимум у першій половині 2025 року буде… мені навіть складно слово сказати правильно це… не перемир'я, але буде якесь заморожування активних дій на фронті, як це було в принципі з лінією АТО свого часу", — заявив "Дід".

Спецназівець наголосив, що Росія планує зараз провести достатньо велику мобілізацію і "зігнати людей на фронт" для того, щоб вони могли до цього часу спробувати захопити якомога більше українських територій.

За словами Прошинського, для окупантів не є проблемою мобілізувати 100 чи 300 тисяч людей.

Костянтин Прошинський про "заморожування війни" з 9:10

Нагадаємо, 26 березня у німецькій газеті Die Welt вийшов матеріал, у якому йдеться про те, що Кремль влаштує "заморожений" конфлікт. Війна призводить до виснаження ресурсів, і жодна зі сторін не має очевидної переваги. За таких умов швидке припинення конфлікту та укладення мирної угоди є малоймовірним.

Журналісти пишуть, що Київ у випадку "заморожування" конфлікту може зберегти обличчя й уникнути остаточного визнання поразки. Крім того, видання пише, що шанси України на повернення втрачених територій цього року є незначними. Найімовірніше, Києву доведеться зосередитися на утриманні нинішньої лінії фронту. Журналісти не виключають, що протягом цього року Україні доведеться зіткнутися з новими атаками з боку Росії, а це може призвести до значних територіальних втрат.

7 березня американське видання Politico повідомило, що канцлер Німеччини Олаф Шольц хоче змусити Київ піти на переговори з Москвою, оскільки "все зайшло занадто далеко".