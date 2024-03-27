Как из АТО: снайпер ВСУ с позывным "Дед" прогнозирует "замораживание" войны против РФ (видео)

Военный считает, что до конца этого года будут решены основные события на поле боя. Для этого Россия планирует "согнать людей на фронт". Кремль может мобилизовать до 300 тысяч человек.

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Командир группы спецназа ВСУ, снайпер Константин Прошинский с позывным "Дед" предполагает "замораживание" войны в конце 2024 года или в первой половине 2025 года. Этим мнением военный поделился в разговоре с политологом Юрием Романенко, которое было опубликовано в понедельник, 25 марта.

Военный считает, что "замораживать" боевые действия будут по линии фронта. По его словам, сценарий похож на события антитеррористической операции на Донбассе.

"Я действительно верю, что основные все события будут решаться до конца этого года на поле боя. Я думаю, что максимум в первой половине 2025 года будет... мне даже сложно слово сказать правильно это... не перемирие, но будет какое-то замораживание активных действий на фронте, как это было в принципе с линией АТО в свое время", — заявил "Дед".

Спецназовец отметил, что Россия планирует сейчас провести достаточно большую мобилизацию и "согнать людей на фронт" для того, чтобы они могли до этого времени попытаться захватить как можно больше украинских территорий.

По словам Прошинского, для оккупантов не является проблемой мобилизовать 100 или 300 тысяч человек.

Константин Прошинский о "замораживании войны" с 9:10

Напомним, 26 марта в немецкой газете Die Welt вышел материал, в котором говорится о том, что Кремль устроит "замороженный" конфликт. Война приводит к истощению ресурсов, и ни одна из сторон не имеет очевидного преимущества. При таких условиях быстрое прекращение конфликта и заключение мирного соглашения маловероятно.

Журналисты пишут, что Киев в случае "замораживания" конфликта может сохранить лицо и избежать окончательного признания поражения. Кроме того, издание пишет, что шансы Украины на возвращение утраченных территорий в этом году незначительны. Скорее всего, Киеву придется сосредоточиться на удержании нынешней линии фронта. Журналисты не исключают, что в течение этого года Украине придется столкнуться с новыми атаками со стороны России, а это может привести к значительным территориальным потерям.

7 марта американское издание Politico сообщило, что канцлер Германии Олаф Шольц хочет заставить Киев пойти на переговоры с Москвой, поскольку "все зашло слишком далеко".