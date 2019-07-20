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Сутки на Донбассе: 26 обстрелов, двое погибших

2019-07-20 09:34:21

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Сутки на Донбассе: 26 обстрелов, двое погибших

Фото: Минобороны Украины

По данным разведки, два оккупанта были ранены

За минувшие сутки, 19 июля, боевики на Донбассе 26 раз обстреляли позиции ВСУ. 11 раз применялось оружие, запрещенное Минскими соглашениями. Два украинских бойца погибли, еще трое получили боевые травмы.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил в субботу, 20 июля.

Отмечается, что враг открывал огонь из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов, снайперских винтовок и стрелкового оружия.

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Обстрелы велись в районе Богдановки, Широкино, Марьинки, Талаковки, Тарамчука, Гнутово, Новотроицкого, Березового, Красногоровки, Чермалыка, Водяного, Авдеевки, Новогнатовки, Пищевика, Крымского, Новолуганского, Луганского, Счастья.

По данным разведки, ответным огнем два оккупанта были ранены.

С начала суток 20 июля боевики обстреляли позиции украинских военнослужащих пять раз.

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