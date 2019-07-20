В Киеве состоялась акция по случаю годовщины убийства Павла Шеремета

Участники акции говорят, что расследование убийства журналиста движется очень медленно

В Киеве состоялась акция "Кто убил Павла? Три года без ответа" в честь памяти журналиста Павла Шеремета, которого убили 20 июля 2016 года. Об этом сообщает "Громадське".

Отмечается, что акция началась в 8.00. Участие в ней принимали временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор, народные депутаты и бывшие коллеги журналиста.

Участники акции говорят, что расследование убийства Шеремета движется очень медленно.

Главный редактор "Украинской правды" Севгиль Мусаева выразила надежду, что новый парламент уволит министра внутренних дел, главу Нацполиции и генерального прокурора, "поскольку недопустимо, когда такие преступления не раскрывают за три года".

Об этом говорится в заявлении "Украинской правды" к годовщине убийства Шеремета.

Авторы заявления отмечают, что последний публичный отчет по поводу убийства Шеремета имел место на пресс-конференции главы МВД, которая состоялась еще в феврале 2017 года.

Кроме того, авторы заявления требуют от президента Владимира Зеленского сформировать рабочую группу из представителей правоохранительных органов, которая могла бы отчитаться перед обществом о том, что было сделано в расследовании этого дела за последние три года, а также дать новый импульс раскрытию этого преступления.

Как ранее сообщал Фокус:

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в центре Киева в результате взрыва автомобиля по пути на радиоэфир. По версии следствия, взрывное устройство было заложено под днище машины.

Глава Национальной полиции Сергей Князев в январе этого года отрицал, что в расследовании убийства журналиста Павла Шеремета произошел прорыв.