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Советницу председателя столичной РГА разоблачили на взятке в 650 тыс. грн

2019-07-20 16:47:07

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Советницу председателя столичной РГА разоблачили на взятке в 650 тыс. грн

Фото: facebook.com/LarysaSargan

Женщина обещала предпринимателям помощь в победе на тендерах

Пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган сообщила, что советницу председателя Дарницкой РГА поймали при получении 650 тысяч гривен взятки за помощь в победе на тендерах, проводимых райгосадминистрацией. Об этом она сообщила в Facebook.

"Советница председателя Дарницкой РГА, вступив в сговор с другими лицами, образовала коррупционную схему получения неправомерной выгоды от субъектов предпринимательской деятельности за предоставление антиконкурентных преимуществ и создание благоприятных условий для победы в процедурах закупок, проводимых Дарницкой РГА за государственные средства”,  – написала Сарган.

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Женщину вместе с сообщником задержали при получении 650 тысяч гривен.

В ходе проведенных обысков у фигурантов изъяли тендерную документацию, "черновые" записи, печати подконтрольных предприятий и денежные средства в сумме 60 тыс. долларов США и 1160 евро.

В настоящее время готовится ходатайство в суд об избрании задержанным меры пресечения.

Как ранее сообщал Фокус:

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