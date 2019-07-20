Евгений Дикий
МНЕНИЕ
Советницу председателя столичной РГА разоблачили на взятке в 650 тыс. грн
2019-07-20 16:47:07
Фото: facebook.com/LarysaSargan
Женщина обещала предпринимателям помощь в победе на тендерах
Пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган сообщила, что советницу председателя Дарницкой РГА поймали при получении 650 тысяч гривен взятки за помощь в победе на тендерах, проводимых райгосадминистрацией. Об этом она сообщила в Facebook.
"Советница председателя Дарницкой РГА, вступив в сговор с другими лицами, образовала коррупционную схему получения неправомерной выгоды от субъектов предпринимательской деятельности за предоставление антиконкурентных преимуществ и создание благоприятных условий для победы в процедурах закупок, проводимых Дарницкой РГА за государственные средства”, – написала Сарган.
Женщину вместе с сообщником задержали при получении 650 тысяч гривен.
В ходе проведенных обысков у фигурантов изъяли тендерную документацию, "черновые" записи, печати подконтрольных предприятий и денежные средства в сумме 60 тыс. долларов США и 1160 евро.
В настоящее время готовится ходатайство в суд об избрании задержанным меры пресечения.
Как ранее сообщал Фокус:
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