Советницу председателя столичной РГА разоблачили на взятке в 650 тыс. грн

Женщина обещала предпринимателям помощь в победе на тендерах

Пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган сообщила, что советницу председателя Дарницкой РГА поймали при получении 650 тысяч гривен взятки за помощь в победе на тендерах, проводимых райгосадминистрацией. Об этом она сообщила в Facebook.

"Советница председателя Дарницкой РГА, вступив в сговор с другими лицами, образовала коррупционную схему получения неправомерной выгоды от субъектов предпринимательской деятельности за предоставление антиконкурентных преимуществ и создание благоприятных условий для победы в процедурах закупок, проводимых Дарницкой РГА за государственные средства”, – написала Сарган.

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Женщину вместе с сообщником задержали при получении 650 тысяч гривен.

В ходе проведенных обысков у фигурантов изъяли тендерную документацию, "черновые" записи, печати подконтрольных предприятий и денежные средства в сумме 60 тыс. долларов США и 1160 евро.

В настоящее время готовится ходатайство в суд об избрании задержанным меры пресечения.

Как ранее сообщал Фокус:

В апреле сотрудники Службы безопасности Украины задержали на взятке в 80 тысяч гривен чиновника Житомирского городского совета.