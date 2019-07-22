Киевский фуникулер закрыли на технический осмотр

В ходе техосмотра заменят средства связи, а также отремонтируют тяговые двигатели, тормоза, пантографы и механизмы дверей

Киевский фуникулер закрыли на ежегодный технический осмотр.

Об этом сообщает пресс-служба КП Киевпастранс.

В ходе техосмотра пройдет плановый осмотр и ремонт тяговых двигателей, тормозов, пантографов и механизмов дверей.

Также планируется заменить настилы полов, потолков, а вместе с ними – и средства связи.

Как ранее сообщал Фокус:

В январе 2018 года столичный фуникулер закрывали из-за поломки пружины одного из вагонов.

В коммунальном предприятии сообщили, что в последний раз с такой проблемой сталкивались 15 лет назад.