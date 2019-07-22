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Киевский фуникулер закрыли на технический осмотр

2019-07-22 10:38:45

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Киевский фуникулер закрыли на технический осмотр

Фото: kpt.kyiv.ua

В ходе техосмотра заменят средства связи, а также отремонтируют тяговые двигатели, тормоза, пантографы и механизмы дверей

Киевский фуникулер закрыли на ежегодный технический осмотр.

Об этом сообщает пресс-служба КП Киевпастранс.

В ходе техосмотра пройдет плановый осмотр и ремонт тяговых двигателей, тормозов, пантографов и механизмов дверей.

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Также планируется заменить настилы полов, потолков, а вместе с ними – и средства связи.

Как ранее сообщал Фокус:

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