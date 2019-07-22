Евгений Дикий
МНЕНИЕ
Киевский фуникулер закрыли на технический осмотр
2019-07-22 10:38:45
Фото: kpt.kyiv.ua
В ходе техосмотра заменят средства связи, а также отремонтируют тяговые двигатели, тормоза, пантографы и механизмы дверей
Киевский фуникулер закрыли на ежегодный технический осмотр.
Об этом сообщает пресс-служба КП Киевпастранс.
В ходе техосмотра пройдет плановый осмотр и ремонт тяговых двигателей, тормозов, пантографов и механизмов дверей.
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Также планируется заменить настилы полов, потолков, а вместе с ними – и средства связи.
Как ранее сообщал Фокус:
- В январе 2018 года столичный фуникулер закрывали из-за поломки пружины одного из вагонов.
- В коммунальном предприятии сообщили, что в последний раз с такой проблемой сталкивались 15 лет назад.
- Также сообщалось, что в этом году реконструируют и здание фуникулера на улице Петра Сагайдачного, 3.
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