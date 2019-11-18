На Львовщине соседи "отбили" призывника от военкомата

Уклонист после драки остался дома

Работник Сиховского районного военного комиссариата города Львова повергся нападению при попытке вручить повестку в армию местному призывнику. На представителя военкомата напали соседи призывника. Об этом сообщает Zaxid.Net.

Инцидент случился сегодня, 18 ноября, во Львове по улице Татарской, 2а. Парень открыл двери военкому, однако попросил подождать, пока он сделает "звонок друзьям". Другом оказался нетрезвый сосед, который сразу же предложил представителям военкомата "выйти поговорить" на улицу.

"Во время движения по лестнице это лицо нанесло офицеру несколько ударов руками в голову. После того, как военнослужащий потерял равновесие, мужчина продолжил наносить удары ногами… Вскоре к этой драке присоединился коллега напавшего", – сообщили о ходе событий представители областного военкомата.

Когда участники драки вышли из подъезда, то мимо дома проезжали авто патрульной полиции.

"Увидев его, обидчики скрылись в себе в квартиру и продолжили угрозы из окна квартиры", - отмечают в пресс-службе военкомата.

Пострадавший военнослужащий сам обратился в больницу за помощью. В настоящее время его жизни и здоровью ничто не угрожает. Также им было подано заявление об инциденте в Галицкий районный отдел полиции. Там уже установили личность одного из хулиганов.

Как уточнил изданию спикер областного военного комиссариата Владимир Фитьо, призывник после драки остался дома. Представители военкомата продолжат попытки вручить мужчине повестку.

Как ранее сообщал Фокус:

Во время весеннего призыва в этом году на срочную военную службу было призвано и направлено в войска 17 тысяч 370 человек.