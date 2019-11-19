Около 70% украинок сталкивались с проявлениями насилия, – министр

Украина стремится снизить терпимость к домашнему насилию

Около 70% украинских девушек и женщин сталкивались с проявлениями насилия.

Об этом заявила министр социальной политики Юлия Соколовская во время саммита ICPD25 в Найроби (Кения), передает УНН.

"Украина стремится снизить терпимость к домашнему насилию, что позволит обнаружить все случаи и эффективно на них отреагировать. Около 70% украинских девушек и женщин сталкивались с проявлениями насилия", – отметила Соколовская.

Она также сообщила, что уже в начале 2020 года планируется значительный шаг в противодействии насилию. Речь идет о создании круглосуточного колл-центра по вопросам противодействия торговле людьми, предотвращения и противодействия домашнему насилию и Единого государственного реестра случаев домашнего насилия и насилия по признаку пола.

Как ранее сообщал Фокус:

Киевской прокуратурой № 5 вынесен первый приговор в столице за домашнее насилие. Прокуратура поддержала государственное обвинение в отношении 33-летнего местного жителя, который систематически совершал психологическое и физическое насилие в семье.

В Украине каждый пятый ребенок является объектом сексуального насилия. Об этом заявил уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба.