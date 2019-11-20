В Донецкой области горит шахта "Северная"
2019-11-20 11:11:56
Все работы на предприятии были остановлены
На государственной шахте "Северная" в пгт Пивничне Донецкой области возник пожар на территории 1500 квадратных метров.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
В 05:44 спасатели получили сообщение о пожаре на шахте, которая принадлежит государственному предприятию "Торецкуголь".
Все работы на предприятии были остановлены, добыча угля не ведется, под землей горняков нет. Пожар локализовали в 07:45. Продолжается ликвидация.
Причина пожара устанавливается. Информации о пострадавших и жертвах нет.
Привлекалось 34 человека личного состава и 9 единиц техники.
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