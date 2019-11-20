Верховный суд признал законной высылку Саакашвили в Польшу

Суд оставил без удовлетворения кассационную жалобу Саакашвили

Верховный суд Украины признал законными выдворение бывшего главы Одесской ОГА Михеила Саакашвили в Польшу.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

"Истец просил признать незаконными действия этих органов власти от 12 февраля 2018 года о выполнении решения компетентного органа о возвращении истца в страну предыдущего пребывания. Верховный суд оставил в силе решение судов предыдущих инстанций, которыми Саакашвили отказано в исковых требованиях", – сказано в сообщении.

Суд оставил без удовлетворения кассационную жалобу Саакашвили в деле по его иску к пограничной службе, миграционной службе и МВД о признании незаконными и отмене решения и совершения действий по реадмиссии в Польшу.

Решение было принято во время судебного заседания 19 ноября, полный текст постановления будет подготовлен в течение пяти дней.

Постановление вступает в законную силу с момента его принятия, является окончательным и обжалованию не подлежит.

Саакашвили получил украинское гражданство в мае 2015 года, а в июле 2017 года потерял его. Пятый президент Украины Петр Порошенко издал соответствующий указ из-за данных, которые политик скрыл при получении украинского паспорта, в частности не упомянув, что в Грузии против него открыты уголовные дела.

12 февраля 2018 года правоохранители задержали Саакашвили в одном из ресторанов в центре Киева и выдворили из Украины в Польшу (именно из этой страны Саакашвили в последний раз заехал в Украину).

Как сообщали в Госпогранслужбе, Саакашвили "находился не территории Украины незаконно, а потому, с соблюдением всех юридических формальностей его было возвращено в страну, откуда он прибыл, нарушая законодательство".

Отметим, на президентских и парламентских выборах Саакашвили призывал голосовать за Зеленского и "Слугу народа".

Как ранее сообщал Фокус:

28 мая президент Украины Владимир Зеленский вернул украинское гражданство Михеилу Саакашвили.

29 мая Саакашвили вернулся в Украину. Он заявил, что не собирается никому мстить и будет всячески помогать полному обновлению политической власти в стране, хоть и не пойдет на парламентские выборы.