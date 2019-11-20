Возле Петровского завершили разминирование

Сотрудники ГСЧС обследовали 30 га территории и изъяли 158 взрывоопасных предметов

В районе разведения сил около населенных пунктов Богдановка и Петровское на Донбассе завершен процесс разминирования территории.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook.

"На участке разведения №3, в районе населенных пунктов Богдановка и Петровское Донецкой области по графику завершен процесс очистки территорий от взрывоопасных предметов", – говорится в сообщении.

В общем сотрудники ГСЧС обследовали 30 га территории и изъяли 158 взрывоопасных предметов

Завтра, 21 ноября, с 12.00 на этом участке начнутся мероприятия по демонтажу фортификационных сооружений и других объектов военного назначения.

Как ранее сообщал Фокус:

12 ноября в штабе ООС заявили об окончании первого этапа разведения войск в районе Богдановки и Петровского на Донбассе.