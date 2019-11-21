В украинской районной больнице впервые трансплантировали почку

На Волыне провели первую трансплантацию почки от живого донора

В Ковельском городском территориальном медицинском объединении (Волынская область) провели первую трансплантацию почки от живого донора.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Отмечается, что данная операция стала первой успешной трансплантацией, проведенной в больнице районного уровня.

Минздрав уточняет, что Ковельское медобъединение 19 сентября получило лицензию для проведения трансплантации органов. Ранее в Украине такие операции совершались только в пяти центрах трансплантации.

Новый орган получила 34-летняя пациентка с хронической болезнью почек V стадии, которая шесть лет получала сеансы гемодиализа и около трех лет находилась в очереди на трансплантацию почки в Запорожье. Донором стал муж пациентки.

В Минздрав подчеркивают, что "история Ковельской больницы доказывает, что трансплантацию можно делать и в региональных центрах, мощность которых нужно развивать совместно с местными органами власти".

Как ранее сообщал Фокус:

В мае 2018 года Верховная Рада приняла первый закон о трансплантации.

В октябре Минздрав занялся созданием Единой государственной информационной системы трансплантации.