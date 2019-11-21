Украшений на 2,7 миллиона гривен: какой будет главная новогодняя елка 2020 года

Работы по установке новогодней красавицы завершатся 12 декабря

Главную новогоднюю елку Украины начнут устанавливать на Софийской площади в Киеве 5 декабря, а открытие произойдет в День святого Николая 19 декабря. Об этом сообщил основатель проекта Folk Ukraine Игорь Добруцкий, передает Громадське.

По словам Добруцкого, работы по установке новогодней красавицы завершатся 12 декабря.

"На этот раз она очень сложная, поэтому придется работать в три или четыре смены. Высота — 30 метров. Стоимость игрушек и иллюминаций — 2,7 млн грн ($111 тыс.)", – рассказал глава проекта.

Также он подчеркнул, что как и раньше елку будут собирать из веток сосны и пихты, привезенных из Винницкой и Житомирской областей. В рамках проекта, большое дерево рубить не станут.

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В этом году одной из основных тем новогодних игрушек на главной елке страны, помимо украинской, будет также сказка "Щелкунчик".

"В этом году у нас две тематики — мы продолжаем всегда украинскую тему, уже была яворовская игрушка, Мария Примаченко, в этом — Опошня, полтавская игрушка. И каждый год мы будем раскрывать культуру каждого региона. Вторая тема — европейская, классическая, история о Щелкунчике", — сказал основатель проекта Folk Ukraine.

В День святого Николая и открытия елки пройдет шествие с символами нового года, персонажами вышеупомянутой сказки и казаками, которые будут "охранять елку".

По словам замглавы КГГА Валентина Мондриевского, новогодние мероприятия начнутся в Киеве с 14 декабря и будут проходить на Софийской площади и на Контрактовой площади.

"В связи с острой ситуацией на востоке страны мы выполняем решение Киевсовета и запрещаем в период новогодних и рождественских праздников фейерверки, салюты, использование пиротехнических средств. Это так же связано с безопасностью, но мы должны осознавать, что праздник есть праздник, но те сложности и та ситуация, которая есть у нас в стране, не дает возможности праздновать по полной", – подчеркнул он.

Также в КГГА добавили, что "категорически против" продажи крепких алкогольных напитков в публичных местах.

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