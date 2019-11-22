Мороз будет держаться до конца следующей недели, – синоптик

На выходных, 23-24 ноября ожидается холодная погода

С 28 ноября в Украину вернется теплая погода.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.

При этом, на выходных, 23-24 ноября, на большей части страны сохранится холодная погода. Ночью ожидается -3-9 градусов, местами -9-12 градусов. Днем – от 3 градусов мороза до 3 градусов тепла. Выше ожидается температура воздуха в западных областях: днем ​​+1 +5 градусов. На Закарпатье и на юге Крыма +4 +10 градусов.

Осадки в выходные маловероятны.

"Только завтра в западных областях есть вероятность местами небольшого то снега, то дождя – словом, слабые осадки", – рассказала Диденко.

В Киеве 23-24 ноября осадков не ожидается, ветер не будет штормовым, но все же порывистым. В ночное время – мороз, -4-10 градусов. В дневные часы в столице ожидается от 2 мороза до 2 тепла.

Прична такой погоды – антициклон Quincy, который пришел в Украину.

По данным Гидрометцентра, 22 ноября в Украине без осадков. Ветер восточный и юго-восточный, 7-12 м/с, в восточной, южной и западной частях порывы 15-20 м/с, в Приазовье 25-28 м/с. Температура ночью в восточных областях до 13 мороза, днем от 3 мороза до 2 тепла; в западных областях, на юге Одесской области и в Крыму ночью от 1 тепла до 4 мороза, днем 0-5 тепла; на Закарпатье ночью 2-7 тепла, днем 6-11. градусов.

Как ранее сообщал Фокус:

19 октября в Киеве зафиксировали самую высокую за 62 года дня температуру.

В Киеве ночь на 13 ноября стала самой теплой за 139 лет наблюдений.