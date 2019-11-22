ЕБРР и ЕИБ выделят для реконструкции автодороги Киев-Одесса 900 миллионов евро

Проект будет осуществлять Укравтодор

В пятницу, 22 ноября, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и правительство Украины подписали меморандум о взаимопонимании по проекту реконструкции автодороги M05 Киев-Одесса в Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях протяженностью 314 км на сумму до 450 миллионов евро, сообщает "Интерфакс-Украина".

Отмечается, что меморандум подписали премьер-министр Украины Алексей Гончарук и президент ЕБРР Сума Чакрабарти.

В рамках проекта предусмотрено также строительство северного участка обхода вокруг Львова протяженностью 23 км.

Проект будет осуществлять Укравтодор. В рамках этого проекта ЕБРР также будет поддерживать усиление корпоративного управления и борьбы с коррупцией в агентстве, реформирование украинского дорожного сектора и реализацию мероприятий по повышению дорожной безопасности.

Предварительными условиями предоставления финансирования ЕБРР является успешное завершение всего процесса анализа проектов, включая технико-экономические обоснования и оценку воздействия на окружающую среду, а также окончательное утверждение этих проектов Советом директоров ЕБРР.

Кроме того, Гончарук подписал финансовое соглашение с Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) по этому же проекту на такую же сумму 450 миллионов евро, сообщил он в Facebook.

"Подписал сегодня Финансовое соглашение между Украиной и Европейским инвестиционным банком и Меморандум о взаимопонимании между правительством и ЕБРР о совместной реализации проекта. Оба документа на сумму по 450 млн евро – в целом 900 млн евро! На что конкретно пойдут деньги? На реконструкцию трассы Киев-Одесса в Черкасской, Николаевской и Одесской областях, а также строительства северного участка объездной дороги вокруг Львова. Уже через три года трасса Киев-Одесса станет первым автобаном европейского уровня по всей протяженности", – заявил Гончарук.

Как ранее сообщал Фокус:

В сентябре глава Укравтодора Славомир Новак сообщил, что ЕБРР и ЕИБ выделят Украине 900 миллионов евро на ремонт дорог.

Экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что на ремонт всех дорог в Украине понадобится около 10 лет и триллион гривен.