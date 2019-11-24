В Кельтском море во время шторма погиб украинский моряк
2019-11-24 12:59:23
Точная причина смертельного несчастного случая неизвестна
Трагический инцидент произошел на сухогрузе ALMA под флагом Мальты. 57-летний украинский моряк получил травму 22 ноября во время шторма, когда судно находилось примерно в 150 км к западу от французского Бреста. Об этом сообщила благотворительная организация "Фонд помощи морякам "Ассоль" в Facebook.
На борт вертолетом была доставлена команда медработников, однако врачи констатировали смерть моряка. Судно прервало рейс из Великобритании на Кубу и направилось в Брест.
"Точная причина смертельного несчастного случая неизвестна, это может быть что угодно, от удара волны до падения или удара каким-либо тяжелым предметом", - говорится в сообщении.
Как ранее сообщал Фокус:
Как ранее сообщал Фокус:
- 27 сентября Bourbon Rhode, который шел под флагом Люксембурга попал в циклон в районе Кабо-Верде. В отсеки буксира в большом количестве начала поступать вода и экипаж подал сигнал о помощи.
- 28 сентября спикер Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич сообщил, что буксир "Bourbon Rhode" с украинцами на борту исчез на расстоянии около 1200 морских миль от Мартиники.
- В результате проведения спасательной операции, удалось спасти троих моряков, двое из которых – граждане Украины.