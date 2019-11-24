В Кельтском море во время шторма погиб украинский моряк

2019-11-24 12:59:23

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Точная причина смертельного несчастного случая неизвестна

Трагический инцидент произошел на сухогрузе ALMA под флагом Мальты. 57-летний украинский моряк получил травму 22 ноября во время шторма, когда судно находилось примерно в 150 км к западу от французского Бреста. Об этом сообщила благотворительная организация "Фонд помощи морякам "Ассоль" в Facebook.

На борт вертолетом была доставлена команда медработников, однако врачи констатировали смерть моряка. Судно прервало рейс из Великобритании на Кубу и направилось в Брест.

"Точная причина смертельного несчастного случая неизвестна, это может быть что угодно, от удара волны до падения или удара каким-либо тяжелым предметом", - говорится в сообщении.

Как ранее сообщал Фокус:

 

Как ранее сообщал Фокус:

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