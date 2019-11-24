В киевской многоэтажке произошел взрыв из-за окурка
2019-11-24 19:48:25
Из-за высокой температуры материал трубы, асбестобетон, нагрелся и лопнул
В воскресение вечером, 24 ноября, в столичном районе Березняки в девятиэтажном доме произошел взрыв и начался пожар. Об этом сообщает dtp.kiev.ua.
Вызов на линию экстренных служб поступил около 19:30.
По информации портала, взрыв случился в трубе мусоропровода между третьим, четвертым и пятым этажами. После детонации было видно открытое пламя. Спасатели быстро ликвидировали возгорание.
Вызов на линию экстренных служб поступил около 19:30.
По предварительным выводам, в заваренный мусоропровод кто-то выбросил окурок. Взрывотехники объяснили, что из-за высокой температуры материал трубы, асбестобетон, нагрелся и лопнул. К счастью, обошлось без пострадавших.
Как ранее писал Фокус:
- Вечером, 16 ноября, в Киеве прогремел взрыв в одном из общежитий, в результате чего погибли двое людей. Инцидент произошел в общежитии на улице Карла Маркса в Деснянском районе, сообщение в полицию поступило около 21:00.
- 19 ноября, около 6 утра, в Днепре прогремел взрыв. Погиб 44-летний мужчина.