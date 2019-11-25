В Харькове взорвали автомобиль адвоката, объявлен план "перехват"

Никто не пострадал

В Харькове по улице Чайковского взорвался автомобиль "Toyota Camry", принадлежащий адвокату Андрею Гагуну, который является зятем первого заместителя прокурора области. Никто из граждан не пострадал.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

"Информация о происшествии поступила в полицию 25 ноября около 10:13. Заявитель сообщил, что возле дома по улице Чайковского взорвался автомобиль Toyota Camry. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, руководство ГУНП в Харьковской области и отдела полиции, специалисты взрывотехнического управления и сотрудники ГСЧС", – сказано в сообщении.

По Харькову и области введена полицейская операция "Перехват".

Местное издание "Depo.Харьков" сообщает, что повреждены как минимум четыре автомобиля. Кроме того, выбиты окна в квартирах и двери в подъезд.

"Я почувствовал очень сильный взрыв, аж покачнулся дом. Я был в квартире на 4 этаже. Где это было – я не понял. Только с балкона увидел машины помятые. Прохожие сбежались, стали осматривать. Взрыв был действительно мощный. У меня тоже выбило раму в окне", – рассказал очевидец Аркадий Белкин, передает местное издание 057.ua.

Владелец автомобиля – Андрей Гагун – экс-работник прокуратуры Харьковской области. По данным СМИ, он является зятем экс-первого заместителя прокурора Харьковской области Владимира Суходубова.

Как ранее сообщал Фокус:

25 октября в Харькове возле супермаркета киллер расстрелял двух человек, один их них скончался. Стрелка настигли полицейские, после чего он подорвал себя гранатой.

В полиции перестрелку назвали бандитскими разборками. Убитым оказался Владимира Бороха по прозвищу "Тайсон", который проходил свидетелем по делу об убийстве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова. Однако в прокуратуре сообщили, что ценных сведений он не предоставил.