Взрыв в Харькове произошел из-за самодельного устройства (видео)
2019-11-25 15:38:33
Основой взрывного устройства был тротил
Полиция назвала предварительную причину взрыва автомобиля в Харькове: сработало самодельное взрывное устройство.
Об этом заявил начальник следственного управления Главного управления Нацполиции в Харьковской области Сергей Чиж, передает пресс-служба полиции.
"Предварительно было установлено, что взрывное устройство было самодельное и его основой был тротил. Следствие установило, что водитель автомобиля Camry уехал метров на 10, после чего произошел взрыв. Я так понимаю, что взрывное устройство находилось под днищем автомобиля и не было прикреплено к автомобилю, или преступники плохо его закрепили, и оно отпало", – сказал он.
По словам Чижа, никто не пострадал.
Напомним, 25 ноября в Харькове по улице Чайковского взорвался автомобиль "Toyota Camry", принадлежащий адвокату Андрею Гагуну, который является зятем первого заместителя прокурора области. Никто из граждан не пострадал.
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