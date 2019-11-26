В Киеве закрыли на вход станцию метро Арсенальная

Из-за поломки эскалатора

Утром во вторник, 26 ноября, станцию метро Арсенальная "красной" ветки закрыли на вход из-за поломки эскалатора. Об этом сообщает пресс-служба предприятия в Facebook.

"Внимание! Станция Арсенальная не работает на вход. Неисправность эскалатора. Все рабочие эскалаторы поднимают пассажиров, прибывающих на станцию на выход", – говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудники метрополитена проводят необходимые работы для запуска остановившегося эскалатора и об открытии станции сразу сообщат.

Также в связи с поломкой в метрополитене попросили пассажиров переориентировать свои маршруты.

Как ранее сообщал Фокус:

С 30 октября по утрам в рабочие дни с 8:10 до 9:20 будут закрывать на вход станцию метро "Золотые ворота".

Мобильные операторы Киевстар, Vodafone и lifecell завершили тендер по поиску подрядчика для строительства 4G в Киевском метрополитене. Победителем стала китайская компания Huawei.