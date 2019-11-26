Ночью сожгли автомобиль главного Одесского таможенника, – Нефьодов

Глава Государственной таможенной службы призвал правоохранителей провести оперативное расследование этого инцидента

В ночь на вторник, 26 ноября, сожгли автомобиль, принадлежавший семье и. о. руководителя Одесской таможни Игоря Резника.

Об этом написал в Facebook глава Государственной таможенной службы Максим Нефьодов, призывая правоохранителей провести оперативное расследование этого инцидента.

"Кто-то перебрался через забор, бросил бутылку (с зажигательной смесью, – ред.) и убежал. Кому это выгодно? Куча вариантов – от контрабандистов до даже некоторых отдельных сотрудников таможни, которых мы обидели борьбой со схемами", – написал Нефьодов.

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В качестве примера борьбы со схемами Нефьодов привел задержание в прошлый понедельник в Одессе контейнера с техникой Apple и Sony на 300 тыс. долларов и составили протоколы на 5,7 млн грн касательно 4 автомобилей BMW.

"Обращаюсь публично к МВД Украины, СБУ, Национальной полиции Украины обеспечить оперативное и прозрачное расследование преступления. Борьба с контрабандой – это война, и мы должны победить!", – подчеркнул Нефьодов.

Как ранее сообщал Фокус:

В ноябре Служба безопасности Украины разоблачила должностных лиц Николаевской таможни ГФС на масштабных злоупотреблениях.

В мае в Киеве сожгли автомобиль главного редактора телеканала TVi Владимира Егорова.