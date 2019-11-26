НАБУ задержало десять сотрудников Киевской таможни, среди которых – замглавы Тупальский

Действия задержанных квалифицированы по статье "Злоупотребление властью" и создание ОПГ

Детективы НАБУ задержали 10 человек по подозрению в нарушении таможенного законодательства, среди задержанных 7 сотрудников органов таможенного контроля.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

"В ответ на запросы СМИ сообщаем, что детективы НАБУ под процессуальным руководством САП задержали 10 человек по подозрению в совершении преступлений, связанных с нарушением таможенного законодательства", – сказано в НАБУ.

Действия задержанных квалифицированы по ч.2 ст.364(Злоупотребление властью или служебным положением), ч. 3 ст. 212 (Уклонение от уплаты налогов, сборов), ч.1 ст 255 УК Украины (Создание преступной организации).

Читайте также: СБУ выявила масштабные злоупотребления на николаевской таможне

У замглавы киевской таможни Сергея Тупальского проходят обыски.

"Уважаемые коллеги и друзья! В эту минуту у меня дома проходят обыски. Пока я не могу точно сказать, в рамках какого дела это происходит. И в любом случае я уверен, что через короткое время безосновательность проведения обысков и обвинений, которые сегодня будут звучать в СМИ в мою сторону, будет доказана в очередной раз. Общаться мне придется через моего адвоката. Я знаю, что всегда придерживался законодательства и работал в пользу государства. Правда на моей стороне! И готов доказать это!" – написал Тупальский.

РБК-Украина сообщает, что его задержали.

Как ранее сообщал Фокус:

26 ноября сожгли автомобиль, принадлежавший семье и. о. руководителя Одесской таможни Игоря Резника.