В этом году елку соберут из нескольких сотен меньших деревьев. В итоге, "конструкция" должна достичь в высоту 30 метров

В Киеве, на Софийской площади, начали устанавливать главную новогоднюю елку страны. Об этом сообщает Информатор.

Пока строители монтируют первую секцию каркаса главной елки страны, который вскоре обрастет ветвями елки.

Как сообщает ТСН, в этом году елка будет не одним большим деревом, а "наборной", т.е. состоящей из нескольких сотен небольших деревьев.

В высоту елка достигнет 30 метров, а весить вместе с украшениями она будет около 100 тонн. Ее украсят 4 км гирлянд и 1000 игрушек в виде конфет.

На площади также устанавливают конструкции для сцены и обустраивают рождественский городок.

Организаторы новогодних праздников говорят, что рожденственские ярмарки пройдут на Софийской и Контрактовой площадях.

Открытие городков состоится 14 декабря, а елку на Софийской площади торжественно зажгут 19 декабря. В этот же день зажгут 12 елок в 10 районах Киева.

Фото: kiev.informator.ua

Как ранее сообщал Фокус:

На прошлый Новый год главную елку Харькова признали самой высокой в Украине. Харьковскую елку внесли в Национальный реестр рекордов.