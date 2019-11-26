В Раде предлагают разрешить выплату пенсий жителям ОРДЛО без статуса переселенца
2019-11-26 18:28:04
Законопроект призван урегулировать вопросы выплаты пенсий жителям временно оккупированных территорий
В Верховной Раде зарегистрировали законопроект о выплате пенсий жителям оккупированного Донбасса. Об этом сообщает пресс-служба парламента.
По словам главы Комитета Рады по правам человека, деоккупации и реинтеграции ОРДЛО и Крыма Дмитрия Лубинца, законопроект призван урегулировать вопросы выплаты пенсий жителям временно оккупированных территорий.
"Ситуация когда больше половины зарегистрированных на неподконтрольных территориях пенсионеров не могут получить честно заработанную пенсию – ненормальная. А факты многочисленных смертей пожилых людей на пунктах пропуска – ужасают и возмущают! Нужны немедленные изменения! И поэтому вместе с коллегами я стал автором законопроекта 2083-д, который призван восстановить конституционное право украинских граждан на пенсионное обеспечение", – заявил Лубинец.
Текст законопроекта на данный момент не опубликован. Среди его авторов – депутаты от "Слуги народа", "Батькивщины", ОПЗЖ и депутатской группы "За будущее".
По словам Лубинеца законопроект предусматривает следующие новации:
- предоставление людям, которые жили на временно оккупированных территориях и не могли платить страховые взносы, права докупить стаж без применения санкций;
- в случае утери документов предоставление возможности рассчитывать пенсию на основании информации из реестра застрахованных лиц;
- отмена обязательной регистрации пенсионеров как переселенцев для получения пенсий;
- выплата задолженности по пенсиям без срока давности (сейчас действует лимит - 3 года).
Как ранее сообщал Фокус:
- По словам омбудсмена Людмилы Денисовой, задолженность по выплатам пенсий жителям оккупированной части Донбасса составляет около 33,6 миллиардов гривен.
- 20 сентября глава МИД Вадим Пристайко заявил, что Украина готова возобновить выплаты пенсий в ОРДЛО, а также ослабить торговую блокаду Донбасса.
- Советник секретаря СНБО Сергей Сивохо заявил, что в Совете нацбезопасности работают над созданием Национальной платформы примирения и единства.