В Раде предлагают разрешить выплату пенсий жителям ОРДЛО без статуса переселенца

Законопроект призван урегулировать вопросы выплаты пенсий жителям временно оккупированных территорий

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект о выплате пенсий жителям оккупированного Донбасса. Об этом сообщает пресс-служба парламента.

По словам главы Комитета Рады по правам человека, деоккупации и реинтеграции ОРДЛО и Крыма Дмитрия Лубинца, законопроект призван урегулировать вопросы выплаты пенсий жителям временно оккупированных территорий.

"Ситуация когда больше половины зарегистрированных на неподконтрольных территориях пенсионеров не могут получить честно заработанную пенсию – ненормальная. А факты многочисленных смертей пожилых людей на пунктах пропуска – ужасают и возмущают! Нужны немедленные изменения! И поэтому вместе с коллегами я стал автором законопроекта 2083-д, который призван восстановить конституционное право украинских граждан на пенсионное обеспечение", – заявил Лубинец.

Текст законопроекта на данный момент не опубликован. Среди его авторов – депутаты от "Слуги народа", "Батькивщины", ОПЗЖ и депутатской группы "За будущее".

По словам Лубинеца законопроект предусматривает следующие новации:

предоставление людям, которые жили на временно оккупированных территориях и не могли платить страховые взносы, права докупить стаж без применения санкций;

в случае утери документов предоставление возможности рассчитывать пенсию на основании информации из реестра застрахованных лиц;

отмена обязательной регистрации пенсионеров как переселенцев для получения пенсий;

выплата задолженности по пенсиям без срока давности (сейчас действует лимит - 3 года).

Как ранее сообщал Фокус:

По словам омбудсмена Людмилы Денисовой, задолженность по выплатам пенсий жителям оккупированной части Донбасса составляет около 33,6 миллиардов гривен.

20 сентября глава МИД Вадим Пристайко заявил, что Украина готова возобновить выплаты пенсий в ОРДЛО, а также ослабить торговую блокаду Донбасса.