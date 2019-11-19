Сивохо анонсировал создание Нацплатформы примирения с Донбассом

2019-11-19 12:59:36

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Советник секретаря СНБО добавил, что его команда будет говорить с жителями Донбасса "на языке спорта, культуры и бизнеса"

В Совете нацбезопасности работают над созданием Национальной платформы примирения и единства.

Об этом в интервью Укринформу рассказал советник секретаря СНБО Сергей Сивохо.

"Мы привлекаем международных специалистов-практиков по решению военных конфликтов, анализируем опыт Ирландии, Боснии и других стран. Так легче найти наиболее правильные и уже проверенные варианты разрешения конфликтов – и переложить этот опыт на наши ситуацию, ментальность и восприятие", – рассказал Сивохо.

Также советник секретаря СНБО добавил, что его команда будет говорить с людьми из ОРДЛО "на языке спорта, культуры и бизнеса".

"Еще одна очень важная задача – практическая помощь людям, которые живут в серой и красной зонах. Чаще всего – это восстановление пострадавшего жилья, а также разные бытовые потребности", – объяснил Сивохо.

"Мы хотим и будем искать общие интересы и точки соприкосновения, а реализовывать это будем через информационную политику и культурное сближение. Уже скоро вы сами увидите – о каких проектах я говорю", – добавил также он.

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