Сутки на Донбассе: 9 обстрелов, потерь нет

С начала текущих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли

За прошедшие сутки боевики на Донбассе 9 раз нарушили режим тишины, потерь среди украинских военных нет.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"Противник обстреливал позиции Объединенных сил из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно… Потерь в результате обстрелов среди военнослужащих Объединенных сил не зафиксировано", – говорится в сообщении.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" оккупанты совершили 4 обстрела.

Пять вражеских обстрелов зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

"С начала текущих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь нет", – заявили в штабе.

Как ранее сообщал Фокус:

27 ноября боевики на Донбассе за сутки 9 раз нарушили режим тишины, двое украинских военных получили ранения и один боевую травму.

26 ноября боевики 12 раз нарушили режим тишины на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали.