Сутки на Донбассе: 9 обстрелов, потерь нет
С начала текущих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли
За прошедшие сутки боевики на Донбассе 9 раз нарушили режим тишины, потерь среди украинских военных нет.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил.
"Противник обстреливал позиции Объединенных сил из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно… Потерь в результате обстрелов среди военнослужащих Объединенных сил не зафиксировано", – говорится в сообщении.Важно
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" оккупанты совершили 4 обстрела.
Пять вражеских обстрелов зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".
"С начала текущих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь нет", – заявили в штабе.
Как ранее сообщал Фокус:
- 27 ноября боевики на Донбассе за сутки 9 раз нарушили режим тишины, двое украинских военных получили ранения и один боевую травму.
- 26 ноября боевики 12 раз нарушили режим тишины на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали.
- 25 ноября боевики на Донбассе восемь раз нарушили режим тишины, потерь в рядах украинских военных не было.