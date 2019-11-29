В Словакии погибли украинская альпинистка и инструктор (Обновлено)
Трагедия произошла на спуске с горы Видлова башня
В четверг, 28 ноября, в Словакии погибли двое альпинистов из Украины: Ирина Скрилева и инструктор Владимир Михалко.
Об этом сообщает Федерация альпинизма и скалолазания города Киева в Facebook.
Трагедия произошла на спуске с горы Видлова башня (высота – 2522 метра) в словацких Татрах (часть Карпат). Смерть украинцев подтвердили местные спасатели, причины выясняются.Важно
"Вышел отряд в 14 человек местных спасателей. Погода не летная. Сейчас из-за сложных условий спасательный отряд прекратил работы. Попробуют завтра (29 ноября) транспортировать. Остальные участники возвращаются на место базирования, дом Замковского. Связь с ними отсутствует в данный момент. Все подробности позже", – прокомментировал в Facebook поисковую операцию альпинист Александр Кашель.
Позже Александр Кашель объявил сбор денег.
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Как уточняет Горноспасательная служба Словакии в Facebook, после полудня 28 ноября украинские альпинисты обратились за помощью по линии экстренной помощи "18300", сообщив о падении двух участников группы альпинистов в районе Цмитра-гора (Ломницкий Штит).
По информации службы, на помощь альпинистам отправились две группы спасателей (всего 14 человек).
Отмечается, что в том районе была плохая видимость и падал снег. Спасатели, прибыв на место ЧП, обнаружили два тела без признаков жизни.
"Украинские альпинисты, мужчина в возрасте 67 лет и женщина в возрасте 30 лет получили травмы, несовместимые с жизнью", – говорится в сообщении.
Тела погибших украинцев доставлены в морг в Новом Смоковце.
Как ранее сообщал Фокус:
- Ранее в украинской части Карпат спасатели нашли без сознания чешскую туристку. В спасательной операции участвовали 10 человек и две единицы спецтехники.
- В мае из-за очередей на Эвересте погиб 11-й альпинист. Люди гибнут в очередях из-за того, что в этом сезоне Непал раздал рекордное количество разрешений на восхождение.
- Также из-за таяния ледника Кхумбу на поверхности появляются тела погибших альпинистов. Ледовый покров уменьшается и у базового лагеря Джомолунгмы.