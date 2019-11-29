"Зла не держу". Пострадавший в ДТП с Кулебой водитель получил от него деньги на лечение

Второй участник резонансного ДТП по собственному желанию проведал омбудсмена в больнице

Водитель микроавтобуса, который пострадал в ДТП с участием уполномоченного президента Украины по правам ребенка Николая Кулебы, уже выписался из больницы и продолжает восстанавливаться дома. По телефону он рассказал ТСН, что по собственной инициативе посетил чиновника в больнице.

"Приехал по собственному желанию. Все мы люди, он пострадал больше. Я на него зла не держу", - рассказал он.

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Также пострадавший поделился, что чиновник перед ним извинился и оказал материальную помощь: "Оплатил, можно сказать, мое лечение".

Вадим отметил, что не является безработным, как первоначально сообщал заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко. Он работает водителем и, когда произошла авария, ехал из Киева на предприятие, где трудоустроен.

Напомним, Кулеба и его сыновья попали в ДТП в Чабанах Киево-Святошинского района Киевской области 24 ноября. Автомобиль Toyota, в котором находился уполномоченный с двумя своими сыновьями, пытался проехать перекресток на красный сигнал светофора и был сбит микроавтобусом.

Кулеба находится в больнице "Феофания", его состояние оценивается как средней тяжести. Старшего сына с черепно-мозговой травмой госпитализировали в отделение интенсивной терапии. Его состояние здоровья оценивают как тяжелое. О состоянии здоровья младшего сына пока не сообщают.

Как ранее сообщал Фокус:

По факту аварии полиция открыла уголовное производство по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения). Санкция статьи в случае, если потерпевшему нанесены тяжелые телесные повреждения, предусматривает лишение свободы от 3 до 8 лет.