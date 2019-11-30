Разделы
Материалы
Украина

Зеленский поручил снизить тарифы на отопление уже в декабре

207
Фото: пресс-служба президента
Фото: пресс-служба президента

Премьер предложил Зеленскому внести от своего имени законопроект, который позволит снизить тарифы на отопление

Президент Владимир Зеленский провел совещание, на котором обсуждались пути снижения трифов на коммунальные услуги, в частности на отопление.

Об этом сообщает пресс-служба президента.

На встрече присутствовал премьер-министр Алексей Гончарук, который анонсировал законопроект, который позволит следующей зимой снизить сумму в платежках.

Важно
Гончарук заверил, что отопление по Украине включат вовремя. Но есть два исключения
Гончарук заверил, что отопление по Украине включат вовремя. Но есть два исключения

"Почему так? Ищем пути, как снизить цену и сделать так, чтобы за декабрь украинцы получили меньшие квитанции за отопление. Платить невозможно, уменьшить", – написал Зеленский в Twitter.

Премьер предложил Зеленскому внести от своего имени законопроект, который позволит снизить тарифы на отопление.

О подробностях законопроекта Кабмин не рассказал. По их словам, документ позволит снизить тариф на 80-130 гривен (10%).

Зеленский же потребовал, чтобы в декабре украинцы получили платежки со сниженными суммами.

Как ранее сообщал Фокус: