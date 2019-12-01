В ближайшие дни погода в стране резко ухудшится, на дорогах ожидается гололедица

В ГСЧС предупредили жителей некоторых областей Украины о надвигающихся снегопадах. Об этом сообщает пресс-служба спасателей.

Так, по данным Укргидрометцентра, днем 2 декабря в западных, Винницкой и Житомирской областях ожидается снег и мокрый снег. 3 декабря непогода доберется до остальных областей, кроме южных. Ожидается, что высота снежного покрова может составить 3-8 см.

В сообщении также говорится, что на дорогах страны ожидается гололедица, кроме юга.

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"Ухудшение погодных условий может привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц", – сообщает ГСЧС.

Сегодня же, 1 декабря, температура в Карпатах снизилась до -15 градусов и выпал снег. Например, на самом высокогорном горнолыжном курорте Драгобрате было зафиксировано -11 градусов. На горе Поп-Иван сегодня -15 градусов и выпал снег.

По данным ГСЧС, снежный покров в Карпатах в ближайшие дни может достичь 10-20 см.

Как ранее сообщал Фокус: