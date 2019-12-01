Животное предварительно усыпили

В Иванковском районе Киевской области спасатели вытащили из реки оленя, который провалился под лед. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Facebook.

Инцидент произошел еще в субботу на пойме реки Тетерев Киевского водохранилища между селами Горностайполь и Страхолесье. Олень провалился под лед и не мог самостоятельно выбраться из воды на поверхность ледяного покрова.

Для эвакуации животного была предпринята целая спасательная операция. Сначала сотрудники местного фермерского хозяйства "Эко Хаус" усыпили оленя инъекцией снотворного, после чего спасатели ГСЧС зафиксировали за рога оленя веревки и вытянули его на твердую поверхность.

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Реабилитацию после ледяного купания животное будет проходить на территории местного фермерского хозяйства.

В спасении животного принимали участие 4 сотрудника ГСЧС, 4 работника "Эко Хаус" и местные рыбаки.

Как ранее сообщал Фокус:

В начале недели на Киевщине сотрудники ГСЧС спасли 15 лебедей, которые вмерзли в лед. Чтобы освободить птиц, было прорублено около 200 метров льда.