В Соболева стрелял 18-летний киллер, – СМИ

Стрелок не учел скорость движения автомобиля и вместо депутата попал в его сына

Полиция задержала 18-летнего подозреваемого в покушении на депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева и убийстве его сына. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на свои источники.

По материалам следствия, киллер произвел один выстрел из винтовки калибра 7,62 мм.

Главред издания Юрий Бутусов в Facebook сообщил, что киллер не учел скорость движения и поэтому вместо Соболева попал в его сына.

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"Он караулил Соболева близ ресторана "Марио", опознал свою жертву в темноте. Очевидно, он получил наводку. Выстрел был произведен с небольшого расстояния, киллер целился в находившегося за рулем Соболева, но не учел скорость движения машины. Скорее всего, киллер действовал не один, и это заказное покушение", – написал он.

По его словам, среди рассматриваемых следствием версий – конфликт Соболева с бывшим судьей Высшего хозяйственного суда Артуром Емельяновым из-за контроля над торговой сетью "Обжора". Вокруг объектов депутата на Донбассе в 2014-2017 годах в Мариуполе произошла серия столкновений.

В полиции сообщили о задержании двоих подозреваемых. Портал Обозреватель сообщает, что задержанным немногим более 20 лет и ранее они воевали в составе "Правого сектора" на Донбассе.

Как ранее сообщал Фокус:

1 декабря около 17:00 на перекрестке улиц Льва Толстого и Тарасовской произошло покушение на депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева.