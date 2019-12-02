Во львовский военный госпиталь привезли 13 раненых и травмированных военнослужащих с Донбасса

Один военный находится в реанимации в тяжелом состоянии

Во Львов из Харькова 2 декабря прибыл военно-транспортный самолет с 13 ранеными, травмированными и больными различными заболеваниями украинскими военнослужащими, которые служили на передовой на Донбассе.

Об этом сообщает Радио Свобода.

По словам представителя информационного агентства Министерства обороны Украины полковника Александра Поронюка, первую медицинскую помощь военные получили в военном госпитале в Харькове. Для дальнейшего лечения, проведения операций, реабилитации их привезли во львовский госпиталь.

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Из 13 прибывших у шести – разной степени огнестрельные ранения. Один военный находится в реанимации в тяжелом состоянии и нуждается в постоянном медицинском уходе, остальные бойцы – с травмами и различными заболеваниями.

По предварительной информации, медикаментами военный госпиталь во Львове обеспечен. В случае необходимости лекарств или каких-то вещей для воинов руководство госпиталя предупредит волонтеров, которые помогают военнослужащим всем необходимым.

Как ранее сообщал Фокус:

В ноябре потери боевиков на Донбассе составили 107 человек. 41 из них ликвидирован, а еще 66 человек составляют санитарные потери противника.