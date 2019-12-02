На дороги столици выехало около сотни снегоуборочных машин

Киевская городская государственная администрация просит водителей не парковать свои автомобили вдоль дорог, потому что они могут препятствовать расчистке снега.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Отметим, на дороги Киева выехало около сотни снегоуборочных машин.

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"УК "Киевавтодор" в полной готовности к снегопаду. Как сообщили в коммунальной корпорации, техника КП ШЕУ уже выехала на исходные позиции и ожидает начала непогоды", – сказано в сообщении.

Еще 318 едениц спецтехники готовы выехать на дороги столицы, если погодные условия ухудшатся.

Отметим, синоптик Наталка Диденко сообщала, что декабрь принесет в Украину холодную погоду и снег.

Как ранее сообщал Фокус:

В течение суток 3 декабря в Украине (кроме южных областей) ожидается снег и мокрый снег, а также образование снежного покрова высотой 3-8 см.