Украина
Киев засыпает снегом: КГГА просит не парковать автомобили у дорог
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На дороги столици выехало около сотни снегоуборочных машин
Киевская городская государственная администрация просит водителей не парковать свои автомобили вдоль дорог, потому что они могут препятствовать расчистке снега.
Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
Отметим, на дороги Киева выехало около сотни снегоуборочных машин.Важно
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"УК "Киевавтодор" в полной готовности к снегопаду. Как сообщили в коммунальной корпорации, техника КП ШЕУ уже выехала на исходные позиции и ожидает начала непогоды", – сказано в сообщении.
Еще 318 едениц спецтехники готовы выехать на дороги столицы, если погодные условия ухудшатся.
Отметим, синоптик Наталка Диденко сообщала, что декабрь принесет в Украину холодную погоду и снег.
Как ранее сообщал Фокус:
- В течение суток 3 декабря в Украине (кроме южных областей) ожидается снег и мокрый снег, а также образование снежного покрова высотой 3-8 см.
- Октябрь 2019 года – второй самый теплый месяц на планете за 140 лет метеонаблюдений.