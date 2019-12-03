Антициклон Sarena принесет в Украину незначительное потепление, – синоптик
Температура воздуха ближайшей ночью будет 0-5 градусов мороза, а завтра днем в Украине от 3 мороза до 2 тепла
Снегопады и мокрый снег 4 декабря уйдут за пределы Украины, а на место атмосферных фронтов придет антициклон Sarena.
Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.
" Мы знаем, что когда антициклон, то о каких-то существенных осадках речь не идет. Поэтому в среду в большинстве областей Украины осадки маловероятны, лишь во второй половине дня и вечером мокрый снег возможен на Волыни, Ровенской, Житомирской, Черниговской и Киевской областях", – написала синоптик.Важно
Ветер будет с запада, умеренный, порывистый. Температура воздуха ближайшей ночью 0-5 градусов мороза, а завтра днем в Украине от 3 мороза до 2 тепла.
На дорогах будет скользко, особенно утром и вечером.
В Киеве среда будет прохладной, ночью -2-4 градусов мороза, днем около нуля. Существенных осадков не ожидается, разве что вечером возможен небольшой мокрый снег.
В течение недели температура воздуха в Украине повысится, осадков не будет.
"Поэтому главная задача ближайших дней – держать равновесие на подмерзлой земле с помощью нескользкой обуви, не забывать включать фары, водителям и пешеходам найти золотую середину в отношениях, то есть, следовать правилам, и запастись одноразовыми носовыми платками, чтобы сразу их предлагать откровенно чихающим соседям по транспорту или в магазинах", – написала синоптик.
Согласно данным Гидрометцентра, 4 декабря в Украине ожидается переменная облачность, температура воздуха днем 0 – -2, ночью – -2 -4. Порывы ветра – 5-10 м/с.
Как ранее сообщал Фокус:
- Во вторник, 3 декабря, в Киеве из-за небольшого снега образовались пробки на дорогах.
- Октябрь 2019 года – второй самый теплый месяц на планете за 140 лет метеонаблюдений.