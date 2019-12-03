Первый снег в Киеве: с самого утра столица застряла в пробках
Наибольшие проблемы с автомобильным движением наблюдаются на Правом берегу
Во вторник, 3 декабря, в Киеве из-за небольшого снега образовались пробки на дорогах. Об этом свидетельствуют данные Google Maps.
Так, на правом берег затруднено автомобильное движение на улице Богатырской, Семена Скляренко, Набережно-Рыбальской, Сечевых Стрельцов, Набережно-Крещатицкой, а также на проспекте Победы, бульваре Шевченко и Набережном шоссе.
Также пробки наблюдаются на улице Жилянской, на улице Михаила Бойчука, Голосеевском проспекте, проспекте Валерия Лобановского, Воздухофлотском проспекте, улице Вячеслава Чорновила. Пробки зафиксированы на Дарницком мосту и мосту имени Патона. Возле станций метро Университет", "Вокзальная", "Площадь Льва Толстого".Важно
По данным Укргидрометцентра, в столице сегодня ожидается ухудшение погодных условий. Синоптики советуют киевлянам готовиться к небольшому снегу, а в Киевской области высота снежного покрова может составить 2-5 см.
Кроме этого, в Киевской области сегодня гололедица на дорогах.
Как ранее сообщал Фокус:
- Еще ночью 2 декабря в Киеве начал идти снег, в связи с чем, КГГА просила не парковать автомобили у дорог. На дороги столицы выехало около сотни снегоуборочных машин.
- Несколькими днями ранее снежная зима пришла в Карпаты. Например, на самом высокогорном горнолыжном курорте Драгобрате было зафиксировано -11 градусов. На горе Поп-Иван сегодня -15 градусов и выпал снег.