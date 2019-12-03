В школе под Киевом ученики распылили газ: пострадали 15 детей
Двое старшеклассников решили использовать газовые баллончики друг против друга
Под Киевом, в городе Буча, двое школьников во время конфликта использовали друг против друга газовые баллончики. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.
Инцидент произошел в здании одной из городских школ. Потасовка завязалась между двумя учениками на перемене.
По словам полиции, в результате распыления газа, пострадали 15 учеников школы. Детей полностью эвакуировали с третьего этажа здания.Важно
Также удалось выяснить, что газовый баллончики "Терен-4" пронесли в школу и применили ученики 9-го класса. У пострадавших детей медики диагностировали ожоги глаз, к счастью, повреждения оказались не слишком серьезными.
На месте происшествия работали медики и следственно-оперативная группа. По факту случившегося открыли производство по части 1 статьи 125 УК Украины (умышленное легкое телесное повреждение).
Как ранее сообщал Фокус:
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