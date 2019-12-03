Кравцов просит наблюдательный совет Укрзализныци рассмотреть его увольнение

На заседании набсовета будут рассмотрены результаты деятельности правления компании

Глава правлении "Укрзализныци" Евгений Кравцов сообщил, что будет просить набсовет компании-перевозчика рассмотреть вопрос об его увольнении.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в Facebook.

По его словам, будут рассмотрены результаты деятельности правления "Укрзализныци" и увольнение Кравцова.

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"Руководитель Укрзализныци Евгений Кравцов проинформировал меня, что попросил наблюдательный совет УЗ собраться на следующей неделе для рассмотрения результатов деятельности правления УЗ и рассмотрения вопроса его увольнения", – сообщил Кравцов.

Напомним, ранее глава Кабмина Алексей Гончарук сообщил, что правление "Укрзализныци" будет уволено из-за "дикой коррупции".

Как ранее сообщал Фокус:

18 октября министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил, что Кабмин вернул "Укрзализныцю" в подчинение Миниинфраструктуры.