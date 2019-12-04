Сутки на Донбассе: 7 обстрелов, без потерь

В начала суток боевики успели дважды обстрелять позиции украинских бойцов, потерь также нет

3 декабря боевики 7 раз нарушили "режим тишины" на Донбассе. Потерь в ВСУ не зафиксировано.

Об этом сообщает штаб ОС.

Противник использовал гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.

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По направлению "Восток" боевики обстреливали позиции ВСУ у Старогнатовки, Красногоровки и Лебединского.

В районе ответственности "Север" обстрелы позций украинской армии зафиксированы у Крымского, Новолуганского и Луганского.

О потерях в штабе не сообщают.

В начала суток боевики успели дважды обстрелять позиции украинских бойцов – у Новолуганского из гранатометов и стрелкового оружия и в районе Широкиного из крупнокалиберных пулеметов.

Потерь также нет.

Как ранее сообщал Фокус:

В ноябре потери боевиков на Донбассе составили 107 человек. 41 из них ликвидирован, а еще 66 человек составляют санитарные потери противника.