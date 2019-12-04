В некоторых регионах Украины все еще есть проблемы с отоплением
Полностью подключена к отоплению 21 область
В среду, 4 декабря, в Украине на 100% подключена к отоплению 21 область. Об этом сообщает пресс-служба Минрегиона в Facebook.
По данным областных и Киевской городской государственных администраций проблемные вопросы с отоплением в четырех регионах. Так, в Запорожской области два учебных заведения, которые находятся на реконструкции, ориентировочно подключат 10-15 декабря.
В Кировоградской области в городе Светловодск без отопления находятся 8 жилых домов и одно учебное заведение, ориентировочный срок подключения – 4 декабря.Важно
В Полтавской области в Решетиловском районе не отапливаются 13 учреждений образования. Ориентировочный срок подключения – 10 декабря.
А в Киеве без отопления все еще остаются 4 жилых дома, которые подключат к 6 декабрю.
По словам главы Министерства развития общин и территорий Алены Бабак, в Светловодске срыв отопительного сезона произошел из-за кризиса местного самоуправления.
Как ранее сообщал Фокус:
- "Нафтогазу" потребуется миллиард долларов, чтобы обеспечить страну газом на время отопительного сезона 2019-2020 годов.
- В 2018 году отопительный сезон в Украине начался 15 октября.
- В большинстве городов, включая Киев, отопительный сезон завершился в начале апреля.