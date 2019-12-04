В некоторых регионах Украины все еще есть проблемы с отоплением

Полностью подключена к отоплению 21 область

В среду, 4 декабря, в Украине на 100% подключена к отоплению 21 область. Об этом сообщает пресс-служба Минрегиона в Facebook.

По данным областных и Киевской городской государственных администраций проблемные вопросы с отоплением в четырех регионах. Так, в Запорожской области два учебных заведения, которые находятся на реконструкции, ориентировочно подключат 10-15 декабря.

В Кировоградской области в городе Светловодск без отопления находятся 8 жилых домов и одно учебное заведение, ориентировочный срок подключения – 4 декабря.

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В Полтавской области в Решетиловском районе не отапливаются 13 учреждений образования. Ориентировочный срок подключения – 10 декабря.

А в Киеве без отопления все еще остаются 4 жилых дома, которые подключат к 6 декабрю.

По словам главы Министерства развития общин и территорий Алены Бабак, в Светловодске срыв отопительного сезона произошел из-за кризиса местного самоуправления.

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