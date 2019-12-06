В Киеве проспект Победы будет частично закрыт почти до конца весны-2020

Ограничения связаны с реконструкцией Шулявского путепровода

Киевская горгосадминистрация (КГГА) продлила до 15 мая 2020 года частичное ограничение движения в районе реконструкции Шулявского путепровода – на пересечении проспекта Победы и ул Вадима Гетьмана.

Об этом говорится в распоряжении КГГА от 3 декабря.

Ранее подобное ограничение было введено до 15 ноября 2019 года.

Напомним, 17 марта 2019 года на Шулявском путепроводе начались работы по демонтажу. Мэр Киева Виталий Кличко неоднократно заявлял, что автомобильное движение по Шулявскому путепроводу должно быть возобновлено в декабре 2019 года. А весной 2020 года должны начаться работы по оборудованию съездов и заездов Шулявского путепровода.

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