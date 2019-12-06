День ВСУ учрежден постановлением Верховной Рады в 1993 году

Сегодня, 6 декабря, в Украине отмечают День Вооруженных Сил, который был учрежден постановлением Верховной Рады в 1993 году и празднуется в день принятия закона "О Вооруженных Силах Украины".

Защитников нашей страны уже поздравил президент Украины Владимир Зеленский, опубликовав видео в Facebook.

"С Днем Вооруженных сил Украины! Возвращайтесь живыми", – написал глава государства на своей странице в соцсети.

Он отметил, что "мы обязательно вернем наших людей и наши территории".

Обратился к Вооруженным Силам и премьер-министр Алексей Гончарук.

"Современная украинская армия – одна из сильнейших в мире. И такой ее создали вы! Те, кто ежедневно отстаивает независимость Украины. Те, кто отдал свою жизнь за Украину, и кто стал ветераном. Те, кто поддерживал и поддерживает наших ребят", – написал он в Facebook.

Вооруженные Силы Украины состоят из сухопутных и десантно-штурмовых войск, Сил специальных операций, воздушных и военно-морских сил.

Как ранее сообщал Фокус:

Министр обороны Андрей Загороднюк сообщил, что Украина идет к тому, чтобы полностью отменить обязательный призыв в армию.