Генпрокуратура передала НАБУ 20 дел Майдана

Проведена инвентаризация досудебных расследований общим объемом в 3 тысячи 400 томов

Генеральная прокуратура Украины передала НАБУ 20 уголовных производств, которые касаются событий на Майдане.

Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

"Члены инвентаризационной комиссии провели сверку сведений статистической отчетности и Единого реестра досудебных расследований с фактически имеющимися материалами уголовных производств, а также материалов "ДСИ" (для служебного использования, – ред.), учета и наличии вещественных доказательств, в том числе камеры хранения вещественных доказательств", – сказано в сообщении.

Отмечается, что комиссия провела инвентаризацию материалов досудебного расследования в большинстве уголовных производств, досудебное расследование в которых продолжается, приостановлено или закрыто, общим объемом в 3 тысячи 400 томов.

"В то же время также идет формирование и подготовка к передаче материалов досудебного расследования в наиболее объемных уголовных производствах, подследственных ГБР и НАБУ", – добавили в ГПУ.

Как ранее сообщал Фокус:

3 декабря Верховная Рада приняла в целом президентский законопроект №2116 об усовершенствовании деятельности Госбюро расследований.

Между голосованиями в проект внесли правки по увольнению нынешнего директора ГБР и переведении прокуроров и следователей управления спецрасследований ГПУ, которые занимались делами Майдана, в ГБР без обязательного конкурса.

На фоне своего грядущего увольнения директор Госбюро расследований Роман Труба поблагодарил команду за продуктивную работу.